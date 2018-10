Doppio colpo per il Campobasso: alla corte di Mandragora arrivano Magri e Cogliati

Il Campobasso riporta a casa un giovane campione. Kevin Magri, difensore nato nel capoluogo molisano nel ’95, ha trovato l’accordo che lo legherà ai lupi per la stagione in corso. Vincitore di un campionato italiano giovanile con il Chievo Verona, Magri ha già collezionato 36 presenze in serie C. Lumezzane, Reggina, Paganese, Taranto e Vicenza le maglie vestite dal 2014 ad oggi, giorno in cui Kevin comincerà a scrivere la sua storia con i colori della sua Campobasso sul petto.

Arriva dal Monza, invece, il classe ’92 scuola Milan, Pietro Cogliati. Seconda punta, ambidestro, ha sempre giocato in serie C, 138 le sue presenze sui campi di Giana Erminio, Pavia, Vibonese, Feralpisalò e Tritium.