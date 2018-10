Serie D, l’Agnonese ingaggia il difensore Gaetano Carrieri

L’Olympia Agnonese resta attiva sul mercato e in vista della trasferta di San Mauro Pascoli ufficializza l’acquisto del difensore centrale Gaetano Carrieri. Classe ’88, 190 centimetri di altezza, Carrieri nell’ultima stagione ha vestito la casacca del Picerno in serie D totalizzando 25 presenze e una rete. Fortemente voluto dal neo tecnico Antonio Foglia Manzillo, l’ultimo arrivato in casa Olympia vanta un passato in C con Cosenza, Manfredonia e Nocerina.

Nativo di Taranto, Carrieri conosce il girone F visto che tre stagioni fa ha militato nelle fila della Fermana. Nel suo curriculum anche una presenza in serie B con il Torino nella stagione 2010 – 2011. Nel pomeriggio il suo primo allenamento con i nuovi compagni. Domenica contro la Sammaurese sarà a disposizione del tecnico Foglia Manzillo.