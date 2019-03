Premio Leonardo Qualità Italia all’azienda ‘La Molisana’, il compiacimento di Confindustria Molise

È indubbiamente grande la soddisfazione di Confindustria Molise per l’assegnazione del Premio Leonardo 2018 a Giuseppe Ferro, amministratore delegato dell’azienda ‘La Molisana’.

Per il presidente di Confindustria Molise, Vincenzo Longobardi, come “l’importante riconoscimento, quale “emblema di industria 100% Made in Italy e marchio di pasta tra i più apprezzati al mondo”, renda tutti noi imprenditori molto fieri e partecipi della soddisfazione personale del suo Amministratore delegato, del management aziendale e dell’azienda tutta”.

“La capacità, il talento e le scelte industriali fatte dalla famiglia Ferro dal 2012 ad oggi, evidenziano un percorso di crescita e di successi del marchio La Molisana degno di un Premio che evoca nel suo nome la magica alchimia tra arte, scienza e tecnologia del genio di Leonardo. Per noi di Confindustria – si legge in una nota – il Premio rappresenta il nostro legame con i padri fondatori, ossia Gianni Agnelli e Sergio Pininfarina che, insieme ad altri imprenditori e uomini di cultura, vollero istituire nel lontano 1993 tale riconoscimento con l’obiettivo di promuovere ed affermare la qualità italiana nel mondo”.

“La storia industriale dell’Italia e di Confindustria – conclude il comunicato stampa – deve molto a famiglie straordinarie come gli Agnelli, i Pininfarina, i Costa, i Lucchini, solo per citarne alcuni. L’augurio che rivolgo oggi al collega e amministratore delegato Giuseppe Ferro è che possa trarre, da questo premio, un ulteriore stimolo e slancio per guardare al futuro con la caparbietà tipica dei sognatori e il coraggio proprio dei capitani d’impresa. A lui, alla nostra past President Rossella e alla famiglia Ferro giungano le mie congratulazioni e quelle di tutti i colleghi industriali e dei manager che rappresento”.