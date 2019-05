Campobasso, denunciato un 26enne per truffa aggravata: su un social network vendeva merce mai consegnata

I Carabinieri della Stazione capoluogo della Compagnia di Campobasso, hanno denunciato un napoletano classe ’93 per truffa.

Le indagini sono partite a seguito di una denuncia da parte di un cittadino campobassano che aveva riferito di essersi imbattuto in un’inserzione su un social network per la vendita di una merce cui era interessato e dove aveva ricevuto contatti da parte del venditore che gli aveva indicato i dati della carta ricaricabile dove poter versare l’importo pattuito.

A seguito del versamento del denaro però, il venditore non solo non ha spedito la merce, ma ha fatto perdere le proprie tracce tenendosi i soldi e truffando così il denunciante.

Le attività investigative dei Carabinieri, poste in essere anche incrociando le informazioni in loro possesso con le banche dati, hanno permesso di risalire all’intestatario della carta ricaricabile, sul quale gravano vari precedenti penali specifici, che è stato identificato e denunciato alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso per truffa aggravata.