Bocce, a Civitella Alfedena il trofeo ‘Santa Lucia’ va al duo sorano Ianni-Petitta. In finale ko Donatelli e Compagnone

Piergiorgio Ianni e Marco Petitta della Primavera Sora si sono aggiudicati il 3° Trofeo ‘Santa Lucia’, gara di bocce, a carattere regionale, specialità coppia, organizzata dal Circolo Bocciofilo Santa Lucia di Civitella Alfedena, quest’ultimo borgo medievale di 286 abitanti in provincia dell’Aquila. La società bocciofila civitellese, dal 1° ottobre 2018, è entrata a far parte della FIB Molise.

I due vincitori laziali, nella finalissima, hanno superato il tandem composto da Romeo Donatelli e Antonio Compagnone, atleti di Castel del Giudice, portacolori della Bocciofila ‘La Torre’ Vinchiaturo.

Terza e quarta posizione per le coppie formate da Clemente Di Bartolomeo e Giuliano Iapaolo della Frosolonese (terzi) e Italo Palumbo e Mario Spada della società ‘Il Laghetto’ Venafro.

Il direttore di gara è stato Lucio Fiorella, arbitro regionale dell’AIAB Molise.

Una giornata in cui si è abbinato il connubio sport-turismo con il bocciodromo di Civitella Alfedena situato nel bel mezzo del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, che ha permesso agli atleti e alle tante persone che si sono recate nel borgo medievale di vedere da vicino lupi e cervi, nonché l’incantevole scenario che avvolge questo centro ad alta vocazione turistica.

“È stata davvero una gran bella giornata di sport – ha affermato il presidente della FIB Molise, Angelo Spina – È stata la prima manifestazione organizzata dal Circolo Bocciofilo Santa Lucia di Civitella Alfedena, da quando è passata sotto la giurisdizione della FIB Molise. Ringrazio il presidente Nicola Iannucci e tutti i soci civitellesi per l’accoglienza che ha riservato i tantissimi appassionati molisani presenti all’evento sportivo. Abbiamo abbinato sport, bocce e turismo. Abbiamo scoperto un angolo di paradiso a due passi dal Molise. Nel corso delle finali della gara abbiamo già pensato a un altro imminente evento da organizzare a Civitella, dove porteremo atleti da tutti i territori limitrofi ad Abruzzo e Molise”.

Per la FIB Molise, intanto, prosegue l’attività agonistica. Mercoledì 5 giugno, dalle ore 17, alla Bocciofila ‘La Torre’ Vinchiaturo è in programma il Trofeo ‘Enzo Nardacchione Inno alla Vita’, gara alla quale prenderanno parte sedici terne in rappresentanza di tutte le società bocciofile molisane. Domenica 9 giugno, dalle 9, è in programma un Individuale Regionale, organizzato dal Bocciodromo Molisano Campobasso; mentre, domenica 16 si terrà il Trofeo ‘Corpus Domini, Coppia Regionale, organizzata dalla Bocciofila Monforte Campobasso.