Cus Molise, mercoledì al campus gli English Games 2019

Più di una collaborazione, quella che vedrà insieme il cus Molise e l’Accademia Britannica con delle apposite attività educative ideate per i bambini del CampUS 2019, è la condivisione di un progetto che si basa sulla comune volontà di apportare nuove forme alle attività di apprendimento, sperimentando, ma sempre con la guida esperta e consapevole di docenti e istruttori qualificati.

È così che dal 7 agosto, con una veste completamente rivisitata, gli English Games 2019 targati Accademia Britannica, coinvolgeranno gli oltre cento bambini che quotidianamente animano le mattine del CampUS del Cus Molise, proponendo loro un connubio tra attività ludico motoria e l’apprendimento della lingua inglese.

A guidare i bambini in questa esperienza, ci saranno qualificati docenti dell’Accademia, per una giornata che si preannuncia ricca di sorprese e di spunti utili per ideare, nel tempo, altre attività similari, magari coinvolgendo per il prossimo futuro gli allievi dei settori giovanili del Cus Molise che dopo l’estate, anche quest’anno, partiranno con le loro innumerevoli attività sportive.

Sport e apprendimento è un connubio vincente che in questo caso specifico, con gli English Games, vede insieme due realtà professionali quali Cus Molise e Accademia Britannica capaci nel tempo, ognuna nel suo settore, di contraddistinguersi proprio per la volontà di non omologarsi agli schemi costituiti, proponendo visioni diverse delle proprie specifiche attività, aprendo le porte a collaborazioni continue con il mondo esterno e alimentando così ogni volta una crescita reciproca. Per questo gli English Games di mercoledì 7 agosto al CampUS del Cus Molise sono un’occasione di partenza per proporre alla nostra città un’esperienza innovativa portata avanti da due brand riconosciuti per la loro attitudine a operare facendo rete.