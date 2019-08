Campobasso, al via il contest fotografico sui luoghi del territorio molisano

Al via un contest aperto a tutti organizzato dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier”.

In inglese la parola home non significa solo il luogo fisico dove abitiamo, la casa, ma anche il luogo dove abbiamo le radici e ci riconosciamo come comunità. Un luogo, col paesaggio e gli spazi che lo caratterizzano, può apparire uguale agli occhi di chiunque ma non a coloro che lo vivono tanto intensamente da intercettarne lo spirito. Sono le radici e il senso di appartenenza alla comunità a costituire l’essenza del concetto di HOME.

Chiunque ha un luogo fisico o metafisico che rappresenta il proprio spazio personale, dove riconoscere le proprie radici e sentire di far parte di una comunità. Ora è possibile condividerlo. Basta un semplice smartphone per esprimere il proprio stato d’animo “istantaneo” rispetto al luogo dell’anima. In un attimo si è in grado di scattare una fotografia, di annotare un pensiero intimo e conservarlo nella memoria emozionale e, perché no, digitale. Instagram è lo strumento social scelto per condividere il proprio personale #home.

Le fotografie scattate faranno parte di una mostra all’interno degli spazi prestigiosi della “Fondazione Molise Cultura” in programma per il mese di ottobre 2019. L’idea è quella di creare un contenitore dove ogni singola immagine rappresenti un luogo personale, ma l’insieme di tanti singoli spazi fotografati ridefiniscono il concetto di comunità, di territorio, ovvero, di home.

Il contest è aperto a tutti. Le fotografie devono riprendere solo luoghi del territorio molisano. Ciascun partecipante può concorrere con un massimo di 3 fotografie scegliendo, a proprio gusto, l’adozione del colore o del bianco e nero. Saranno escluse dal concorso tutte le fotografie il cui contenuto risulti chiaramente alterato: fotomontaggi, rimozione di elementi presenti nella scena, applicazione di cornici e di firme sovraimpresse. A ciascuna fotografia dovrà essere associato l’hashtag #homemolisecfc. Sarà necessario indicare il luogo e la data dello scatto. Inoltre potrà essere associato un pensiero che descrive il concetto personale #home in massimo 180 caratteri.



Le foto dovranno pervenire entro e non oltre il 10 settembre 2019.



Le foto selezionate saranno esposte previo versamento, da parte degli autori non soci di €15.00 (€5.00 per le spese di allestimento ed €10.00 per la tessera associativa). Per i soci, la quota da versare è di € 5.00.