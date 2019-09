Avevano un provvedimento di espulsione, due stranieri rintracciati dai Carabinieri. Entrambi lasceranno l’Italia

Centro storico e area portuale di Termoli, oggetto di alcune numerose segnalazioni di residenti e turisti per la presenza di persone sospette atte a importunare gli automobilisti, sono stati il cuore di alcuni controlli del Carabinieri di Termoli.

Individuati due uomini di origine asiatica che si aggiravano nell’area portuale con fare sospetto. Subito fermati e sottoposti a controllo, i carabinieri hanno scoperto che su entrambi pendeva un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, emesso dalla Prefettura di Campobasso.

Così i due giovani, entrambi venticinquenni, sono stati accompagnati in caserma per gli ulteriori accertamenti del caso e poi condotti presso la Questura di Campobasso per gli adempimenti connessi all’espulsione, dovendo essi lasciare il territorio nazionale.