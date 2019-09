Sciopero globale per il clima, anche il PD Molise prende parte all’iniziativa

Venerdì 27 settembre 2019 il Partito Democratico del Molise aderisce allo sciopero globale per il clima ed invita tutti gli iscritti al partito, i militanti, i simpatizzanti a partecipare prendendo parte alle tante manifestazioni, sit in, flash mob, cortei che in circa 150 città italiane sono stati organizzati in occasione di questo evento.

“Ritengo non solo doveroso ma indispensabile partecipare al Global Strike For Climate – ha dichiarato il segretario regionale del Pd, Vittorino Facciolla – Il movimento ambientalista Fridays For Future, guidato dalla giovane attivista svedese Greta Thunberg, ha il potere di unirci tutti in modo pacifico per una giusta causa, quella della tutela del nostro ambiente, del nostro pianeta e ognuno di noi è chiamato ad agire in prima persona. Il Pd sarà nelle strade e nelle piazze a Termoli in piazza Monumento e a Campobasso in piazza Musenga per chiedere ai governi di cambiare le politiche ambientali, e scongiurare un punto di non ritorno sul cambiamento climatico”.