L’Under 15, Alessandro Di Cillo, convocato nella rappresentativa nazionale di categoria

Grande soddisfazione per il difensore classe 2005, Alessandro Di Cillo, elemento di valore del settore giovanile del Campobasso. Alessandro, dopo essersi distinto nella squadra allenata da mister Piccirilli, ha ricevuto la chiamata della Lnd.

Martedì 21 gennaio 2020 il primo allenamento a Roma al centro sportivo ‘Torre Angela’ dove incontrerà gli altri componenti della squadra affidata alla guida tecnica di Roberto Chiti. Per Alessandro un’esperienza importante in un contesto nazionale, per tutta la società del Campobasso Calcio una soddisfazione enorme che ripaga del lavoro e della professionalità dedicata al settore giovanile, punto centrale dell’intero progetto di crescita portato avanti dalla proprietà e dalla dirigenza.

Ad Alessandro vanno gli auguri da parte della società, dei suoi compagni di squadra, dell’intero staff tecnico rossoblù e dei responsabili del settore giovanile Bruno Mandragora e Domenico Progna.