Serie D, l’Agnonese dà il via alla sottoscrizione popolare per la stagione 2020/2021

L’Olympia Agnonese riparte con la sottoscrizione popolare per avviare la nuova stagione 2020-2021. Ancora una volta la città è chiamata a unirsi per dare vita a quello che non è più solo un progetto sportivo, ma sociale ed economico. In attesa che le condizioni di sicurezza sanitaria lo consentano, a tutela degli atleti e della comunità ospitante, bisogna essere pronti ai nastri di partenza effettuando l’iscrizione al campionato entro il 20 luglio.

La dirigenza chiama a raccolta gli agnonesi, ovunque nel mondo, per assicurare l’adempimento. Uno sforzo tanto più pesante in un momento di grave congiuntura, dove giocano un ruolo fondamentale la generosità, l’orgoglio e lo spirito di appartenenza. Cancellare la serie D, significa amputare un pezzo della comunità altomolisana che, invece, siamo convinti, nonostante le ferite subite dall’emergenza Covid-19, sosterrà nuovamente con la sua proverbiale compattezza e resilienza.

Le donazioni potranno essere effettuate direttamente nella sede della società, nello stadio comunale, oppure versando le somme sul C/C della società granata. La causale è: “Contributo liberale” intestato alla Polisportiva Olympia Agnonese che potrà essere detratto dalla dichiarazione dei redditi.

IBAN:IT 16 E 08968 78070 000040301550.

Fai volare il Grifo con il tuo sostegno!