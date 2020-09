Amministrative 2020, Pascale (Lega): “In bocca al lupo ai neo-eletti. A disposizione di tutti i sindaci e consiglieri comunali”

“Ho preferito far trascorrere qualche giorno prima di augurare il buon lavoro e fare l’in bocca al lupo ai neo-sindaci e ai neo-consiglieri comunali”. A scriverlo, in una nota, il consigliere comunale e provinciale di Campobasso, Alessandro Pascale.

“Sono consapevole di come, oggigiorno, svolgere il ruolo di primo cittadino, assessore e consigliere comunale nei piccoli centri vuol dire mettersi a disposizione della propria comunità con grande spirito di volontariato – prosegue la nota – La crisi che attanaglia i Comuni, spesso, consente agli amministratori comunali di poter portare avanti l’ordinaria amministrazione. Ma non occorre arrendersi e i neo-eletti sono ben consapevoli delle difficoltà che troveranno sul loro cammino. Io ricopro la carica di consigliere del Comune di Campobasso e consigliere della Provincia di Campobasso. Col mio ruolo a Palazzo Magno – conclude il consigliere della Lega con Salvini, Alessandro Pascale – sono pronto per mettermi a disposizione di sindaci, assessori e consiglieri comunali, per ogni loro esigenza”.