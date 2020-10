Rally del Molise, è tutto pronto per le verifiche tecniche

L’attesa è ormai terminata. Da domani mattina (16 ottobre) alle ore 10 i sessantasette equipaggi al via della venticinquesima edizione del ‘Rally del Molise’ inizieranno il loro percorso di avvicinamento all’evento, valido quest’anno come ultima tappa della settima zona per la coppa rally ‘Aci Sport’, oltre che come trofeo ‘Giuseppe Matteo’.

Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 nell’area del village a Selvapiana ci sarà la distribuzione dei road book, delle targhe, dei numeri di gara e dei documenti sportivi.

Contemporaneamente, da un punto di vista operativo, ci sarà spazio per le ricognizioni con le vetture di serie (dalle 14 alle 17 e dalle 19 a mezzanotte) e per l’ingresso dei team in parco assistenza (dalle 14 alle 20). Per quanti prenderanno parte allo shakedown, invece, la consegna dei documenti per le verifiche tecniche sarà dalle 20.30 alle 23.

La giornata di dopodomani (sabato 17 ottobre) sarà, invece, quella dellalla prova vera e propria. Lo shakedown, in programma su di un tratto della prova speciale ‘Busso’, si svolgerà tra le 7.30 e le 10.30. Poi, alle 10.50, ci sarà la pubblicazione dell’elenco definitivo dei partecipanti comprensivo di ordine di partenza.

Il via al rally ci sarà alle 12.50 con alle 13.04 la prima prova speciale (la Busso di 6,11 km), poi alle 13.50 ci sarà la Bosco Macera di 9,5 km (il tratto cronometrato più lungo). Alle 16.25 ci sarà il tratto cronometrato di 7,29 km a Castelpetroso che si svolgerà poi anche alle 18.29. Da qui si lascerà la provincia di Isernia per poi passare in quella di Campobasso dove alle 19.31 ci sarà la quinta speciale di giornata (la seconda ‘Busso’). Poi, in notturna, alle 21.34 la Bosco Macera, alle 22.14 la Busso e alle 23.22 la Bosco Macera chiuderanno il percorso con l’arrivo del primo equipaggio previsto per mezzanotte e, un’ora dopo, la pubblicazione delle classifiche.