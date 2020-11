Casa Mia, nella struttura di Isernia eseguiti 72 tamponi molecolari: tutti negativi

Tutti i tamponi molecolari, 72 (42 ospiti e 30 del personale sanitario) della Casa per Anziani ‘Casa Mia’ di Isernia sono risultati tutti negativi. Le indagini sono state effettuate dall’Asrem nel corso di un’attività di screening.

Soddisfazione ha espresso il direttore sanitario, il dottor Carmine D’Avanzo, che ha spiegato come “la casa per anziani ‘Casa Mia’ possa essere considerata come un esempio virtuoso, considerando che, da quando è iniziata la pandemia, non si sono registrati casi di positività al Covid-19”.

“Siamo stati sicuramente fortunati – ha ammesso D’Avanzo – ma, al contempo, è indubbio come siamo stati anche molto bravi nel rispetto delle procedure e dei protocolli per prevenire i contagi. Tra queste misure, anche quella più dolorosa per tutti, dell’impossibilità per i familiari di entrare nella struttura per visitare i propri cari. Una misura necessaria, anche per non vanificare gli sforzi dei nostri operatori, che sono molto accorti dentro e fuori la struttura”.