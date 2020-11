Covid-19, negativi tutti i tamponi eseguiti all’Istituto Comprensivo di Difesa Grande

Tutti i tamponi eseguiti sugli alunni delle classi prime e sugli insegnanti dell’istituto comprensivo di Difesa Grande sono risultati negativi.

A seguito di alcuni casi di positività, che si erano evidenziati nei giorni scorsi, il dirigente scolastico di comune accordo con l’Asrem e con l’amministrazione comunale, aveva deciso di sottoporre a screening molecolare tutti gli studenti e i professori delle classi interessate.

I tamponi molecolari, circa settanta, sono stati eseguiti nei giorni scorsi presso il Centro per gli Anziani del quartiere messo a disposizione dal Comune.

La decisione era stata presa anche in virtù della ripresa delle lezioni in presenza previste per lunedì prossimo e per tranquillizzare le famiglie degli studenti che frequentano la scuola dell’Istituto Comprensivo di Difesa Grande. Pertanto lunedì riprenderanno regolarmente le lezioni in presenza ricordando il rispetto delle regole necessarie per il contrasto al Covid-19.