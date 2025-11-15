A Macchiagodena la presentazione dell’Associazione “Felice Ruscitto Sport & Social Club”
L'evento è in programma alle ore 17 di domenica 16 novembre 2025 al Castello Baronale
Nasce il “Felice Ruscitto Sport & Social Club”: domenica 16 novembre l’inaugurazione al Castello Baronale di Macchiagodena.
Una nuova associazione dedita allo sport, alla socialità e al benessere vede la luce nel cuore del Molise. Domenica 16 novembre 2025, alle ore 17, nel suggestivo Castello Baronale di Macchiagodena, si terrà l’inaugurazione ufficiale del Felice Ruscitto Sport & Social Club, associazione nata con l’obiettivo di coniugare attività sportiva, salute e inclusione.
L’iniziativa segna l’avvio di un progetto che vuole essere punto di riferimento per la comunità locale, favorendo momenti di aggregazione, percorsi di crescita e un approccio allo sport inteso come stile di vita sano e condiviso.
Il tema della giornata – Sport, Salute, Benessere – sintetizza perfettamente la missione dell’associazione.
Alla cerimonia interverranno numerose personalità del mondo istituzionale, sportivo e sanitario:
On. Elisabetta Lancellotta, Consigliere Nazionale CONI e Delegato CONI Isernia; Giuseppe Formato, Delegato CONI Campobasso e Presidente FIB Molise; Salvatore Micone, Assessore Regionale; Biagio Nicola Saccoccio, Consigliere Nazionale CSI e Responsabile CSI Isernia; Pietro Montanaro, vice-presidente CSI Campobasso; Tamara Isler, Dirigente scolastico Fermi–Mattei Isernia; Piero Di Cristinzi, Presidente FIGC Molise; Matteo Santamaria, Direttore U.O.C. di Aritmologia ed Elettrofisiologia – Responsabile Hospital Campobasso; Giovanni Tonti, Docente di Cardiologia Università d’Annunzio (CH).
L’evento rappresenta un momento significativo non solo per i soci fondatori, ma per l’intero territorio: un nuovo punto di incontro che porta il nome di Felice Ruscitto, figura molto amata, e che nasce per promuovere valori di partecipazione e solidarietà attraverso lo sport.