News dal Molise

A Macchiagodena la presentazione dell’Associazione “Felice Ruscitto Sport & Social Club”

L'evento è in programma alle ore 17 di domenica 16 novembre 2025 al Castello Baronale

Photo of Redazione Redazione15 Novembre 2025

Nasce il “Felice Ruscitto Sport & Social Club”: domenica 16 novembre l’inaugurazione al Castello Baronale di Macchiagodena.

Una nuova associazione dedita allo sport, alla socialità e al benessere vede la luce nel cuore del Molise. Domenica 16 novembre 2025, alle ore 17, nel suggestivo Castello Baronale di Macchiagodena, si terrà l’inaugurazione ufficiale del Felice Ruscitto Sport & Social Club, associazione nata con l’obiettivo di coniugare attività sportiva, salute e inclusione.

L’iniziativa segna l’avvio di un progetto che vuole essere punto di riferimento per la comunità locale, favorendo momenti di aggregazione, percorsi di crescita e un approccio allo sport inteso come stile di vita sano e condiviso.
Il tema della giornata – Sport, Salute, Benessere – sintetizza perfettamente la missione dell’associazione.

Alla cerimonia interverranno numerose personalità del mondo istituzionale, sportivo e sanitario:
On. Elisabetta Lancellotta, Consigliere Nazionale CONI e Delegato CONI Isernia; Giuseppe Formato, Delegato CONI Campobasso e Presidente FIB Molise; Salvatore Micone, Assessore Regionale; Biagio Nicola Saccoccio, Consigliere Nazionale CSI e Responsabile CSI Isernia; Pietro Montanaro, vice-presidente CSI Campobasso; Tamara Isler, Dirigente scolastico Fermi–Mattei Isernia; Piero Di Cristinzi, Presidente FIGC Molise; Matteo Santamaria, Direttore U.O.C. di Aritmologia ed Elettrofisiologia – Responsabile Hospital Campobasso; Giovanni Tonti, Docente di Cardiologia Università d’Annunzio (CH).

L’evento rappresenta un momento significativo non solo per i soci fondatori, ma per l’intero territorio: un nuovo punto di incontro che porta il nome di Felice Ruscitto, figura molto amata, e che nasce per promuovere valori di partecipazione e solidarietà attraverso lo sport.

Photo of Redazione Redazione15 Novembre 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Bocce, agli abruzzesi Di Renzo e Raspa il 1° Trofeo ‘Alessandro De Castro’ organizzato dall’Avis Campobasso

15 Novembre 2025

‘Che scè benedette sti badante’, sabato si ride col teatro abruzzese

13 Novembre 2025

Tennistavolo, doppia vittoria di Luigi De Bernardo in Calabria nell’individuale e in coppia con Alessandro Daniele

12 Novembre 2025

Riparte la stagione teatrale a Casacalenda

11 Novembre 2025

Formazione Paralimpica: nuovi corsi per Istruttori e Arbitri FISPIC

11 Novembre 2025

Pietracatella, torna il Premio Letterario Nazionale “Crêuza de mä – Fabrizio De André”: la XII edizione ispirata a Fiume Sand Creek

11 Novembre 2025

Tennistavolo: grandi risultati degli atleti molisani al secondo Torneo Nazionale Over di Calabria

11 Novembre 2025

“Silenzio di Pace” è l’iniziativa teatrale della AST CISL Molise

10 Novembre 2025

AIRC, tornano nelle piazze i “Cioccolatini della Ricerca”

9 Novembre 2025

Calcio a 5 serie A2 Élite, il Cln Cus Molise pareggia contro il Sulmona

9 Novembre 2025

Pallavolo serie A3, la Spike Devils Campobasso si impone su Gioia del Colle

9 Novembre 2025

Open day vaccinale “Sempre protetti”: il 15 novembre accesso libero

7 Novembre 2025

Una delegazione di Azione Universitaria Unimol in visita alla Camera dei Deputati dall’On. Elisabetta Lancellotta

7 Novembre 2025

Il CIP Molise celebra l’eccellenza sportiva: Donatella Perrella alla Cerimonia dei Collari d’Oro

6 Novembre 2025

Festa del volley molisano, il territorio sotto i riflettori nazionali De Giorgi e gli aneddoti sul Mondiale

5 Novembre 2025

La presidente del CIP Molise, Donatella Perrella, confermata nel Consiglio Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico

5 Novembre 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa