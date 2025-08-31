A San Giuliano del Sannio al via lo Slalom di San Nicola

Sono 46 i verificati della nona edizione dello slalom di San Nicola, manifestazione motoristica dalla Tecno Motor Racing Team e dalla Asd Ufficiali di Gara La Casta.

Con le verifiche tecniche e sportive che si sono svolte nel cuore di San Giuliano del Sannio, è scattato il semaforo giallo. E’ stato questo il primo passo di una manifestazione che è ormai diventata un punto di riferimento nel panorama estivo del paese in provincia di Campobasso.

Un evento che gli organizzatori hanno curato nei minimi dettagli come del resto conferma la risposta dei piloti provenienti da diverse regioni d’Italia pronti a confrontarsi lungo l’impegnativo percorso previsto dagli organizzatori.

2990 metri con quattordici postazioni di rallentamento. Domani mattina, sotto lo sguardo attento del direttore di gara Manlio Mancuso, alle 9.45 ci sarà il via della manche di ricognizione con a seguire le tre salite ufficiali che decreteranno il vincitore 2025 della competizione molisana. Una gara, quella di San Giuliano del Sannio, che ha avuto come di consueto il supporto dell’amministrazione comunale con in testa il sindaco Rosario De Matteis, sempre attento e vicino ad eventi non solo sportivi. Il mese di agosto si chiuderà alla grande dunque a livello motoristico nel comune in provincia di Campobasso, regalando emozioni e spettacolo.