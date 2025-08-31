A San Giuliano del Sannio lo Slalom di San Nicola: Adriano Ricci vince la nona edizione

Adriano Ricci su Formula Gloria B5 mette la sua firma sul nono slalom di San Nicola organizzato magistralmente dalla Tecno Motor Racing Team e dall’Asd Ufficiali di Gara La Casta a San Giuliano del Sannio. Il driver della Santopadre Racing Team, con il crono di 2’27”68, ha avuto la meglio su Antonio Varricchione (Fiat 126) che ha chiuso con 147,83 punti ad appena quindici decimi dal vincitore. Terzo Nunzio Mario Caputo (A112) con 148,25 punti. La due giorni all’insegna dei motori ha riscosso consenso tra gli addetti ai lavori. Lungo i 2990 metri con quattordici postazioni di rallentamento i partecipanti hanno dato spettacolo a colpi di acceleratore per un evento di grande livello.

La gara – Nella manche di ricognizione, utile soltanto per mettere a punto il set up delle vetture il più veloce è stato Antonio Varricchione al volante della sua Fiat 126 Suzuki che ha messo insieme 148,78 punti. Alle sue spalle Domenico Palumbo su Radical SR4. Sul terzo gradino del podio è salito Adriano Ricci al volante della Formula Gloria B5. Proprio il pilota della Santopadre Racing Team ha fatto registrare il miglior tempo nella prima manche ufficiale. Con il crono di 2’27”68 ha messo la sua vettura davanti alla A112 di Nunzio Mario Caputo (2’28”25). Terza posizione per Fabio Di Cristofaro (Gloria Kit) che ha completato il percorso in 2’30”20. Ai piedi del podio parziale si è piazzato Domenico Palumbo (Radical SR4) con il riscontro cronometrico di 2’30”98.

Nella seconda salita il miglior tempo lo ha realizzato Adriano Ricci (2’16”49) ma a causa di una penalità di dieci secondi per aver toccato un birillo ha chiuso in quarta posizione. Il successo parziale è andato ad Antonio Varricchione u Fiat 126 con il tempo di 2’28”91 davanti a Fabio Di Cristofaro (2’29”82) e Giovanni Piccolo (Fiat 600) che ha chiuso in 2’35”92. Nella generale Ricci comanda davanti a Caputo e Varricchione. La terza ed ultima salita ufficiale di gara ha visto Varricchione vincere con 147,83 punti. Subito dietro Adriano Ricci con 148,27 punti Terza piazza parziale per Caputo (148,91 punti). Adriano Ricci, con il tempo della prima manche, ha così portato a casa il successo nella gara molisana dopo averlo sfiorato nelle edizioni precedenti. Secondo Varricchione e Terza piazza per Nunzio Mario Caputo. Nella top five hanno chiuso Fabio Di Cristofaro e Domenico Palumbo. Le premiazioni hanno fatto scorrere i titoli di coda sull’edizione 20025 dello Slalom di San Nicola, evento andato in archivio con tanti consensi.

Ora per la Tecno Motor Racing Team l’attenzione è rivolta allo Slalom di Monte Sant’Angelo in programma tra due settimane. Le iscrizioni alla gara pugliese sono aperte.