Accesso al credito per le imprese molisane: arriva nuovo strumento finanziario da 18 milioni di euro

Photo of Redazione Redazione30 Dicembre 2025

Un’importante novità per il tessuto produttivo regionale arriva dall’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Molise. Grazie ai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale e alle risorse del Programma FESR Molise 2021–2027, è stato attivato un nuovo strumento finanziario finalizzato a potenziare in modo concreto l’accesso al credito per le imprese.

La Giunta ha affidato all’Assessorato il compito di individuare il soggetto gestore, riconosciuto poi nella finanziaria regionale FinMolise, l’ente incaricato della gestione di uno specifico fondo dedicato alle imprese, per un importo complessivo pari a 18 milioni di euro.

Con il recente accordo finanziario, oltre ad aver messo in sicurezza le risorse per i prossimi mesi, si pongono le basi per una nuova stagione di interventi a favore del sistema produttivo molisano. A seguire, infatti, saranno pubblicati ulteriori avvisi dell’Assessorato e di FinMolise che consentiranno alle imprese di accedere a prestiti destinati alle attività produttive, allo sviluppo e alla crescita aziendale.

La nuova politica di accesso al credito, che diventerà operativa a partire dal 2026, sarà complementare agli altri avvisi già programmati a favore delle piccole e medie imprese, che prevedono contributi a fondo perduto, rafforzando così un quadro organico di sostegno all’economia regionale.

«Esprimo grande soddisfazione – dichiara l’Assessore allo Sviluppo Economico Andrea Di Lucente – per un’attività complessa che, pur essendo stata affidata solo negli ultimi mesi, siamo riusciti a chiudere in tempi brevissimi. È un risultato importante che testimonia l’efficacia del lavoro svolto e l’attenzione concreta verso le esigenze delle imprese molisane».

Nei prossimi giorni saranno resi noti i massimali delle cifre disponibili per le diverse tipologie di imprese. Un risultato reso possibile grazie alla forte sinergia tra l’Assessorato allo Sviluppo Economico e FinMolise, che continua a dimostrarsi un partner strategico per la crescita e la competitività del Molise.

