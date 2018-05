Ad Alessandro Cerio il titolo di campione degli sport da combattimento

È giunta alla decima edizione il campionato Union Fight dedicato agli sport da combattimento. L’ultima di quattro tappe, si è disputata al Palacajazzi di Aversa (CE) lo scorso 29 aprile 2018.

La giornata ha visto le finali delle diverse discipline coinvolte nel campionato UF: Kick Boxing, K-1 Rules e Pugilato, con la partecipazione di più di 300 atleti del sud Italia.

Gli atleti della KICK BOXING DEPARMENT Campobasso, seguiti dal coach Giuseppe Ricci, hanno partecipato a tutte le precendenti fasi di campionato nella specialità del K-1 Rules. I candidati molisani all’appuntamento finale targato Union Fight, sono stati: Alessandro Cerio cat. -65 Kg (juniores, Simone D’Ancona cat. -79 Kg e Cristian Iorio cat. -73 Kg. Quest’ultimo manca l’appuntamento finale a causa di un grave infortunio alla mano sinistra una settimana prima dell’evento sportivo, cancellando una stagione caratterizzata da una successione di risultati superlativi che l’hanno visto sempre sul gradino più alto del podio.

Si distingue per merito e per determinazione il più giovane dei fighters della Kick Boxing Department, Alessandro Cerio, che conquista il titolo di campione italiano UF cat. -65 Kg juniores nella specialità del K-1 Rules Light. La sua gara si è presentata subito in salita, costretto a due extra round già al primo match, ma riuscendo a vincere la finale affrontando tre avversari degni di nota.

Nulla da fare, invece, per Simone D’Ancona. Il molisano non riesce nella conquista del titolo italiano trovando al primo match del torneo un avversario esperto, solitamente presente in gare a contatto pieno. Si tratta di errori da imputare all’organizzazione che dovrebbe tutelare gli atleti che militano nelle categorie a contatto controllato (light contact).

Il team Kick Boxing Departement e il Coach Giuseppe Ricci, soddisfatti per la stagione sportiva appena conclusa, sono già a lavoro sempre pronti a migliorarsi in attesa dei prossimi appuntamenti sportivi, nel frattempo vi aspettano con i loro corsi presso la palestra BOX21 e MGV Fitness di Campobasso.