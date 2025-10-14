News dal Molise

Agnone insignita del titolo ‘Città del Folklore 2025’

Photo of Redazione Redazione14 Ottobre 2025

Il Comune di Agnone è stato ufficialmente insignito del titolo di “Città del Folklore 2025” dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari (FITP). Il riconoscimento è stato assegnato per l’alto valore culturale e identitario delle tradizioni agnonesi; non solo quelle legate al folklore, ma anche quelle relative alla storia artigiana e artistica.

La cerimonia di conferimento del riconoscimento si è svolta l’11 ottobre al teatro Italo Argentino, con un evento organizzato dal gruppo folk “I Dragoni del Molise”, presieduto da Maria Teresa Iarusso, che aveva promosso nei mesi scorsi la candidatura di Agnone.

Presenti, insieme a numerose autorità civili, religiose e militari, il Sindaco Daniele Saia, il Presidente nazionale della FITP Gerardo Bonifati, il Prefetto di Isernia Giuseppe Montella, il Tesoriere nazionale FITP Antonio Coriglione, l’Assessore della Giunta Nazionale FITP Michele Castrilli, lo studioso Domenico Meo, l’ambasciatore di Agnone nel mondo Giuseppe De Martino e il Sottosegretario regionale Vincenzo Niro.

Il titolo di Città del Folklore – ha commentato Saia – è un traguardo importante che riconosce il valore di ciò che da sempre siamo: una comunità che tra le altre cose promuove l’arte, la creatività, il lavoro artigiano e le tradizioni popolari. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo meraviglio risultato”.

Al termine della cerimonia, spazio alle esibizioni dei gruppi folk: ad aprire le danze i padroni di casa, i Dragoni del Molise, e a seguire il gruppo termolese ’A Shcaffètte, la rappresentanza del gruppo Ru Maccature di Carpinone con zampogna e ciaramella, e il gruppo Città d’Isernia. A conclusione dell’evento il saluto sul palco di tutte le rappresentanze della FITP Molise.

Con il nuovo riconoscimento, Agnone raccoglie il testimone da Termoli, “Città del Folklore 2024”.

Photo of Redazione Redazione14 Ottobre 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Emergenza Covid, rafforzare la medicina del territorio

Coppia intossicata nel panificio abruzzese, oggi secondo trattamento in Camera Iperbarica a Larino

14 Ottobre 2025

Bocce, gara d’apertura del calendario FIB Molise 2025/2026: vincono Pistilli, Ricciardone e Ricciuti della società La Torre Vinchiaturo

14 Ottobre 2025

A Isernia fine settimana caratterizzato dal Parabadminton

14 Ottobre 2025

Al via dal 16 ottobre il pagamento degli anticipi per lo Sviluppo rurale Molise

14 Ottobre 2025

Pietracatella si veste d’autunno: sabato 11 ottobre torna la Festa d’Autunno tra sapori, musica e tradizione

11 Ottobre 2025

Bocce, a Frosolone il 1° Trofeo ‘Gino Di Iorio’ – Trofeo ‘Molisia’: cento gli atleti in gara

10 Ottobre 2025

Bocce, a Civitella Alfedena va a Di Tota, De Castro e Iacobucci il Trofeo della Montagna

10 Ottobre 2025

A Larino inaugurata la 282^ Fiera di Ottobre. Il governatore Roberti: “Appuntamento identitario del panorama fieristico regionale”

10 Ottobre 2025

Sabato in musica, a Campobasso tornano protagonisti i ragazzi del Conservatorio

10 Ottobre 2025

San Giuliano di Puglia, i 90 anni di Silvana Cocca

10 Ottobre 2025

I 30 anni di Giuseppe Nista: gli auguri dei colleghi e amici

10 Ottobre 2025

Pallacanestro, esordio in EuroCup per la Magnolia Campobasso: primo match sul parquet del Tresnjevka Dinamo Zagabria

9 Ottobre 2025

Pallavolo serie A3, per la Spike Devils Campobasso successo al tie-break a Sabaudia

9 Ottobre 2025

Emanuele Schillace, campione italiano con la scuderia campobassana CMS Racing: “Una grande gioia”

9 Ottobre 2025

“Viviti Tutt’ Cos’!”, a Roccasicura l’aggregazione si trasforma in un puzzle di emozioni

9 Ottobre 2025

CSV Molise, a Termoli la Festa annuale del Volontariato

9 Ottobre 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa