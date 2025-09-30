News dal Molise

Ance Molise: “Soddisfazione per la proroga del termine di ultimazione dei lavori del sisma 2002”

Photo of Redazione Redazione30 Settembre 2025

L’ANCE Molise esprime soddisfazione per la proroga del termine di ultimazione dei lavori della ricostruzione 2002 a coronamento della proficua interlocuzione avuta in queste settimane con il Presidente della Regione, che ha manifestato da subito attenzione e disponibilità nei confronti delle istanze formulate dall’Associazione sull’argomento.

“Abbiamo rappresentato più volte l’esigenza di prorogare il termine del 30 settembre – dichiara il Presidente Corrado Di Niro – in quanto in molte situazioni non sarebbe stato possibile rispettare la scadenza, con conseguenza gravi per le imprese e per i privati. Ringraziamo il Presidente Roberti per l’impegno profuso e per aver dato ascolto alle nostre istanze”.

