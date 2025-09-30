News dal Molise

SEA SpA, a Vazzieri 1 il nuovo Punto di Raccolta Assistito parte con oltre 350 conferimenti

30 Settembre 2025

Dal 22 al 29 settembre, il Punto di Raccolta Assistito (PRA) di via Italo Svevo (Vazzieri 1) ha registrato i primi numeri ufficiali: circa 360 conferimenti in una settimana, con una media di 51 accessi al giorno e un picco di 73 conferimenti sabato 27 settembre.

Un avvio positivo che si riflette anche nelle adesioni: 255 famiglie hanno già richiesto e attivato il QR code personale, pari a circa il 10% del quartiere. Un risultato significativo, raggiunto in soli pochi giorni, che testimonia la volontà di sperimentare il nuovo modello e che è destinato a crescere nelle prossime settimane, grazie anche alle attività di informazione e assistenza previste.

Le frazioni maggiormente conferite sono state carta (102) e plastica (99), seguite da organico (90) e vetro (44): un equilibrio che rispecchia le abitudini domestiche e dimostra la corretta comprensione delle regole.

Il PRA è un’area presidiata e videosorvegliata che non sostituisce il porta a porta, ma lo integra, offrendo ai residenti maggiore flessibilità e assistenza diretta. È aperto dal lunedì al sabato (esclusi i festivi) dalle 7:30 alle 10:30 e dalle 17:30 alle 20:30, con operatori SEA sempre presenti per supportare i cittadini.

All’interno della struttura è possibile conferire plastica, carta e cartone, organico e vetro, oltre a pannolini, pannoloni e lettiere per animali domestici. Il residuo secco continua invece a seguire il normale calendario porta a porta.

“I dati iniziali ci incoraggiano: il quartiere ha risposto con attenzione e interesse, dimostrando di voler partecipare a un cambiamento importante. Ora l’obiettivo sarà trasformare questa fase di avvio in un’abitudine costante e di qualità”, sottolinea il Presidente di SEA, Piero Neri.

Sulla stessa linea l’Assessore all’Ambiente del Comune di Campobasso, Simone Cretella, che commenta come “il Punto di Raccolta Assistito non è solo un nuovo servizio, ma un segnale di fiducia reciproca tra istituzioni e cittadini. I primi dati ci dicono che la comunità è pronta a sperimentare strumenti innovativi, capaci di rendere la raccolta differenziata più ordinata, accessibile e sicura. È un passo concreto verso una città che sa adattarsi ai bisogni reali delle famiglie e, allo stesso tempo, rafforzare il proprio impegno ambientale. Il nostro compito sarà consolidare questo modello e farlo crescere, perché diventi una certezza quotidiana per tutto il territorio”.

Per accedere al PRA è indispensabile il QR code personale gratuito, valido per tutta la famiglia e associato all’utenza TARI. Può essere richiesto presso l’URP SEA in Piazza Molise 70, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:00 alle 17:30.

I dati dei primi giorni indicano un avvio positivo: il quartiere ha iniziato a utilizzare il PRA con regolarità, ponendo le basi per un servizio che, se consolidato, potrà essere replicato e rappresentare un punto di riferimento stabile per la raccolta differenziata in città.

 

CBlive
