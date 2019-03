Ancora lavori alla rete idrica, giovedì 21 marzo a Campobasso rubinetti a secco

Ancora lavori alla rete idrica di Campobasso. Giovedì 21 marzo 2019 mezza città resterà senza acqua.

Nello specifico, dalle 8,30 alle 14,00 il flusso idrico sarà interrotto in: via Puglia, Piazza Molise, via Campania, via Calabria, via Basilicata, via Sardegna e via Sicilia.

A partire dalle 13,30 e fino alle 20,00 rubinetti a secco in: via San Giovanni dei Gelsi (rotatoria con via Puglia e la rotatoria con via Friuli Venezia Giulia), via Friuli Venezia Giulia, via Lombardia, via Liguria.

L’erogazione idrica sarà interrotta anche alle due scuole dell’Istituto Comprensivo Jovine.