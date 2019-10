Atletica, fine settimana ricco di impegni per gli atleti dell’AMA

Fine settimana, quello della scorsa domenica 20 ottobre, ricco d’impegni per alcuni atleti iscritti all’AMA, la Società molisana di amatori di podismo del Presidente Franco Pietrunti.

Alla 12^ Edizione della Maratona Dannununziana, svoltasi a Pescara, Antonella Ciaramella, che anche questa volta, come lo scorso anno, ha gareggiato nella competizione dei 21 chilometri, ha fatto registrare l’ottimo tempo di 1h 40′ 00″, che le ha consentito di ottenere il 2° posto nella sua categoria SF35. Han ben figurato anche gli altri due atleti dell’AMA che, sempre a Pescara, si sono cimentati nella più impegnativa maratona. Bernardo Cosimi, al suo primo impegno sui 42 km, più che soddisfatto per aver portato a termine la gara e per il suo tempo di 5h 08′ 08″, ma, soprattutto, per la sua 7^ posizione nella Categoria SM65. Con qualche minuto in più, ha concluso la gara anche Ugo Giuliano, che ha tagliato il traguardo dopo 5h 29′ 31″.

Sempre in tema di maratone, Michele Libertone ha rappresentato i colori dell’AMA nella 44^ Edizione della Amsterdam Marathon, con un bel 16° posto nella categoria SM60, considerati i numerosi partecipanti, ed il rispettabile tempo di 3h 29′ 03″.

Fra gli splendidi vigneti del Chianti, invece, Antonio Marandola si è cimentato, per l’ennesima volta, nel 4° Trail del Luca, gara di 13 km con un dislivello positivo di +300m, nell’ambito dell’Ecomaratona del Chianti, con partenza da San Gusme’ ed arrivo a Castelnuovo Berardenga, in territorio senese. Ricco il bottino, questa volta, per Antonio, che ha portato a casa una buona riserva di bottiglie di Chianti grazie al suo 3° posto conquistato nella Categoria SM70 col tempo di 1h 17′ 51″.