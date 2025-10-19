Calcio a 5 Serie A2 Élite, la Lazio cala il pokerissimo al Cln Cus Molise

LABORVETRO CLN CUS MOLISE-LAZIO C5 0-5

Laborvetro Cln Cus Molise: Vinicius, Carta, Di Stefano, Soto, Di Lisio, Joaozinho, Palmegiani, Mantuano, Alvarez, Ferroni, Evangelista, Kullani. All. Sanginario.

Lazio C5: Fionchetti, Pizzi, Dominguez, Dal Lago, Nardacchione, Cimino, Marques, Pilloni, Da Silva, Gatto, Lupi, Paolini. All. Grassi.

Arbitri: D’Addato di Barletta e Cocco di Parma. Crono: Pannese di Ariano Irpino

Marcatori: Dominguez, Nardacchione pt; Lupi, Da Silva, Nardacchione st.

Note: ammoniti Di Stefano, Kullani. Espulsi Joaozinho, Oliveira.

Cade in casa la Laborvetro Cln Cus Molise che nella prima di due sfide interne consecutive, cede alla Lazio i tre punti.

La cronaca – Pronti via e Ferroni corregge nello specchio un corner di Joaozinho, Fionchetti non si fa sorprendere. La Lazio al primo affondo passa in vantaggio: Lupi avvia l’azione serve Dominguez che riceve palla sulla linea laterale, si accentra e calcia mettendo la palla dove Oliveira non può arrivare. La risposta dei locali è affidata ad una conclusione di Joaozinho che si spegne al lato. Stessa sorte poco dopo tocca al tiro di Di Lisio che termina alto sulla traversa. Gli ospiti trovano il raddoppio quando Marques serve Dal Lago, sfera a Nardacchione che lascia partire una gran conclusione, imparabile per Oliveira. Laborvetro Cln Cus Molise 0 Lazio 2. Colpiti nuovamente, i rossoblù cercano di reagire subito: punizione di Kullani, deviazione sotto misura di Joaozinho con il tacco e Fionchetti chiude in angolo. Dopo una parata di Oliveira sulla staffilata di Lupi dalla distanza, piove sul bagnato per i padroni di casa. Joaozinho si appresta a battere una rimessa laterale e viene a contatto con la panchina della Lazio. Il direttore di gara punisce la sua reazione e lo spedisce anzitempo sotto la doccia. Nei due minuti di inferiorità numerica il Cus Molise riesce a tenere bene il campo anche grazie a due interventi di Oliveira su Dominguez prima e Paolini poi. Sull’altro fronte è Palmegiani a saggiare i riflessi di Fionchetti che cala la saracinesca. I padroni di casa chiudono in attacco il primo tempo e la conclusione di Soto dopo una bella azione personale, sbatte sulla traversa. Importante occasione per i locali ad un passo dal riposo: rilancio di Oliveira, Fionchetti esce, Ferroni ha sui piedi il pallone dell’1-2 ma manda al lato.

Nella ripresa parte forte la Lazio: Lupi recupera palla e a tu per tu con Oliveira lo batte per lo 0-3. Gara in salita per i molisani che tentano di fare breccia nella retroguardia biancoceleste ma Kullani trova per ben due volte il portiere avversario pronto alla chiusura. A 4’47”dalla fine il portiere Oliveira esce su Dominguez. Per il direttore di gara è fallo da ultimo uomo e anche il numero uno rimedia il cartellino rosso. Con l’uomo in più la Lazio cala il poker grazie a Caique Da Silva. Nel finale di partita arriva anche la quinta marcatura ospite ad opera di Nardacchione che a porta sguarnita, con i locali a 5, chiude i conti.