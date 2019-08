Campobasso, tre persone denunciate per guida in stato di ebbrezza e furto

Serrati controlli sul territorio di Campobasso, soprattutto nelle sere d’estate, hanno portato a tre denunce: una per guida in stato di ebbrezza e altre due per furto.

Ad essere coinvolti un barista 29enne della provincia di Campobasso che, alle prime luci dell’alba di ieri, 5 agosto, è stato sottoposto ad un controllo di routine dei carabinieri, rilevando un tasso alcolemico ben oltre i limiti del consentito. Per lui, immediato il ritiro di patente.

I carabinieri sono inoltre intervenuti in un punto vendita di prodotti per l’igiene della casa e della persona, a richiesta del direttore, poiché due coniugi pensionati del luogo erano stati fermati da personale addetto al negozio presso la barriera antitaccheggio, in quanto al loro passaggio si era attivato il sistema d’allarme. Gli addetti avevano rinvenuto, occultati all’ interno della borsa della donna, due prodotti per la cura della persona che non erano stati pagati. Le immagini del sistema di videosorveglianza hanno confermato la condotta di occultamento in concorso fra i due. La merce è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.