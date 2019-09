Cinema al Corso: lungo corso Vittorio Emanuele, venerdì 6 settembre, sarà la volta di Old Man & The Gun

Venerdì 6 settembre, alle ore 20.30, per la rassegna Cinema al Corso, lungo corso Vittorio Emanuele II a Campobasso, curata dall’associazione Kiss Me Deadly e inserita nel calendario di “Eventi in città. ContaminAzioni culturali tra luoghi e generi”, verrà proiettato il film del 2018 di David Lowery, “Old Man & The Gun”, che ha come interpreti Robert Redford, Casey Affleck, Danny Glover, Tika Sumpter.

Forrest Tucker è un rapinatore di banche che si potrebbe definire seriale. A 77 anni e dopo 16 evasioni, anche da carceri come San Quintino, non ha smesso, insieme a due soci, di organizzare dei colpi decisamente originali. Utilizzando il suo fascino e con tutta calma, senza mai utilizzare un’armi, continua a visitare banche e ad uscirne con borse piene di dollari. C’è però un poliziotto che ha deciso di occuparsi di lui.

Questa la trama del film scelto per la seconda serata di Cinema al Corso, rassegna che intende riportare il cinema in strada, per ricreare una sala cinematografica all’aperto in pieno centro città.

Il film di David Lowery, con Robert Redford come protagonista principale, è un elogio romantico alla lentezza di un mondo senza tecnologia, con volti e personaggi d’altri tempi, che prima di ogni altra cosa provano ad esaudire i propri sogni e a vivere pienamente per quello in cui credono.

“Old Man & The Gun” contiene tutti gli ingredienti necessari alla buona riuscita di un film: una buona storia, un cast di rango, un mattatore d’eccezione come Redford, una fotografia e una colonna sonora in grado di supportare il girato, e una regia limpida.

Cinema al Corso proseguirà poi sabato 7 settembre, stessa location e stesso orario, con il film “Stanlio e Ollio”, di Jon S. Baird, uscito anche questo nelle sale nel 2018, che chiuderà la tre giorni cinematografica organizzata in pieno centro e aperta a tutti gratuitamente.