Cip e Inail Molise promuovono l’Open Day ‘TIRA!’ dedicato al Tiro a Volo

Photo of Redazione Redazione15 Ottobre 2025

Ancora una opportunità per avvicinarsi al mondo dello sport in un contesto dinamico. Una iniziativa promossa dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Molise e dall’INAIL Molise (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). Le due istituzioni uniscono nuovamente le forze per l’Open Day dal titolo evocativo: “TIRA!”, interamente dedicato all’attività del Tiro a Volo.

L’evento si terrà sabato 19 ottobre 2025 presso l’Impianto Tiro a Volo in località Torretta S.N.C. a San Giuliano del Sannio (CB). Un’occasione unica per scoprire e provare questa disciplina sportiva, mettendosi alla prova in un ambiente accogliente, con il supporto di personale qualificato.

L’Open Day si articolerà in due sessioni per permettere la più ampia partecipazione:
Al mattino: dalle ore 9:30 alle 12:30
Al pomeriggio: dalle ore 15:00 alle 18:00

La volontà è quella di valorizzare lo sport come strumento fondamentale di riabilitazione e crescita personale. Proprio attraverso la pratica sportiva, si promuove il superamento delle barriere e la riscoperta delle proprie potenzialità.

Per maggiori informazioni sull’Open Day “TIRA!”, è possibile contattare il numero dedicato alle Info e Prenotazioni: +39 3201432505.

