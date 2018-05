Contratto di Governo M5S-Lega: i pentastellati molisani incontrano i cittadini

Sabato 19 e domenica 20 maggio, ai portavoce comunali del Movimento Cinque Stelle si uniranno i parlamentari e i consiglieri regionali, per raccontare ai cittadini cosa sta accadendo in queste ore e per spiegare ogni aspetto del Contratto di Governo al vaglio di MoVimento 5 Stelle e Lega.

Di seguito le tappe di ogni portavoce: PARLAMENTARI Fabrizio Ortis Sabato pomeriggio: GUGLIONESI Domenica mattina: CAMPOBASSO Domenica pomeriggio: TERMOLI Luigi Di Marzio Sabato mattina: BOJANO Domenica mattina: CAMPOBASSO Antonio Federico Sabato pomeriggio: LARINO Domenica mattina: CAMPOBASSO Rosalba Testamento Sabato mattina: VENAFRO Domenica pomeriggio: ISERNIA CONSIGLIERI REGIONALI Valerio Fontana Sabato pomeriggio: TERMOLI Domenica mattina: SAN MARTINO IN PENSILIS Angelo Primiani Domenica mattina: CAMPOBASSO Patrizia Manzo Sabato pomeriggio: TERMOLI Domenica pomeriggio: CAMPOMARINO Fabio De Chirico Domenica mattina: CAMPOBASSO I dettagli del calendario: Campobasso Domenica ore 10.30-13.30 – corso Vittorio Emanuele II Termoli Sabato e domenica ore 17.30- 20.00 – via Adriatica, traversa corso nazionale Isernia Sabato ore 9-13 – piazza Celestino V Domenica ore 9-13 e ore 17-20 piazza Stazione Larino Sabato ore 17.00-20.00 Domenica ore 10.30-13.00 – piazza del popolo Venafro Sabato e domenica ore 9.00-13.00 – corso Campano altezza civico 56 Montenero di Bisaccia Domenica ore 10.00-13.00 e ore 17.00-20.00 – piazza della Libertà Bojano Sabato ore 11.00-13.00 – largo Duomo Petacciato Domenica 17.00-20.00 – viale Pietravalle Campomarino Sabato ore 18.00-21.00 – piazza Wojtyla Domenica ore 18.00-21.00 – viale Marconi, antistante ingresso Parco della solidarietà Santa Croce di Magliano Sabato ore 17.00-19.30. Domenica ore 11.00-13.30 – via XX Settembre 36 Guglionesi Domenica ore 11.00-13.00 e 18.00-20.00 – viale R. Margherita (davanti all’infopoint) San Martino in Pensilis Domenica ore 10.00-13.00 e 16.00-20.00 – piazza Umberto I