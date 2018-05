Guglionesi, bambini della materna ‘Mimì del Torto’ a lezione dai Vigili del Fuoco

Nella mattinata di ieri, venerdì 18 maggio, gli alunni della scuola materna comunale ‘Mimì del Torto’ di Guglionesi si sono recati in visita al distaccamento Vigili del Fuoco di Termoli.

I bimbi e le maestre sono state accolte dal capo distaccamento Aldo Ciccone che, insieme al personale presente, ha illustrato i compiti dei Vigili del Fuoco, le attrezzature e le apparecchiature utilizzate nelle varie tipologie d’intervento.

Festosa ed attenta la partecipazione dei bimbi che non hanno risparmiato domande sulla vita ed attività dei Vigili del Fuoco. Il suono della sirena li ha salutati per il loro rientro a scuola non prima di aver avuto tutti patatine e succhi di frutta per festeggiare.