Cresce l’attesa per la festa della pallavolo molisana. A Campobasso il presidente federale Manfredi e il ct azzurro De Giorgi

Photo of Redazione Redazione1 Novembre 2025

Cresce l’attesa per la giornata di martedì, quando, con l’organizzazione del comitato regionale della Federvolley, ci sarà la terza edizione della ‘festa del volley molisano’, occasione di ribalta del movimento e di quanto ha saputo fare nell’ultima stagione sportiva tra successi individuali (come quello ad esempio del centrale agnonese Stefano Patriarca a Sorrento) e di squadra: tra tutti la Termoli Pallavolo e la Nuova Pallavolo Campobasso.

A dare ancora più forza al messaggio la presenza del commissario tecnico dell’Italvolley maschile Ferdinando De Giorgi (per tutti Fefè) reduce dal successo ai Mondiali nelle Filippine e del suo corregionale – sono entrambi pugliesi – e numero uno nazionale della Fipav Giuseppe Manfredi, sempre più di casa in Molise.

Con loro presenti un po’ tutti gli stati maggiori della disciplina tra consiglieri federali e presidenti di comitato che, in queste ore, stanno confermando la loro presenza alla segreteria organizzativa, rispondendo agli inviti ricevuti. Non è voluto mancare nemmeno l’arbitro internazionale isernino Stefano Cesare, che nella scorsa edizione è stato premiato dalla struttura federale territoriale come sportivo dell’anno.

Intanto, emergono sempre più i particolari della giornata: dalle 17 l’appuntamento presso l’Auditorium ex Gil avrà al suo interno anche due momenti di confronto: uno sull’ultima estate azzurra, l’altro sulla legge sull’utilizzo delle palestre scolastiche.

Poi spazio ai premi per i club, ma anche per le diverse categorie, oltre ai riconoscimenti speciali alla carriera, nonché quelli per pallavolista e sportivo dell’anno.

La giornata di De Giorgi e del presidente Manfredi nel capoluogo di regione sarà molto intensa anche con tappe presso La Molisana e presso la giunta regionale con l’apertura alle 11 nell’aula magna dell’Ateneo in un seminario dal titolo ‘De Giorgi: dallo sport alla formazione’ con la presenza del rettore Vanoli, nonché degli studenti di Scienze Motorie ed anche di diverse classi degli istituti di istruzione secondaria superiore.

De Giorgi, peraltro, incontrerà gli organi di informazione presenti dalle 16.30 presso l’Auditorium ex Gil per un punto stampa che precederà l’evento.

