Pallacanestro serie B, la Magnolia Campobasso attende la Virtus Ariano Irpino

Una prospettiva domenicale differente rispetto al canonico appuntamento del sabato alle 18.30 legata all’anticipo del team senior di A1 contro Schio.

Le junior La Molisana Magnolia Campobasso ritrovano il parquet dell’Arena per il settimo turno del torneo di serie B e lo fanno per quella che è divenuta una vera e propria ‘classica’, ossia la sfida contro la Virtus Ariano Irpino sempre al centro di match accesi sia nel primo incrocio di A2 che nei successivi appuntamenti sempre legati alla serie B.

INFERMERIA PIENA Nella circostanza, per la settima giornata, le rossoblù affronteranno la Virtus Ariano Irpino con cui condividono il decimo posto in classifica a quota quattro punti.

Dalla sua, il coach dei #fiorellinidacciaio Gabriele Diotallevi deve fare i conti con diverse assenze. Così come a Bari non saranno della contesa le play Costato e Tateo (per la giocatrice frentana la prossima settimana sarà decisiva per comprendere quelle che sono le problematiche al ginocchio), le lunghe Grande (noie alla schiena) e Fatica e, probabilmente, anche Libardo, seppure la totem potrebbe, al pari della regista pugliese, riuscire ad essere della contesa, anche se «non affretteremo alcun tipo di situazione, perché la salute delle singole viene prima di ogni tipologia di aspetto agonistico».

ANTAGONISTA DI RILIEVO Nella circostanza, per la settima giornata, le rossoblù affronteranno la Virtus Ariano Irpino con cui condividono il decimo posto in classifica a quota quattro punti. Sul versante delle campane sono Moretti (sempre gran protagonista nelle sfide con le junior rossoblù) ed Armillotta i due riferimenti offensivi di un gruppo che ha in Benie il proprio totem.

«Sarà un match complicato – prosegue Diotallevi – perché il loro è un atteggiamento da squadre senior, ma cercheremo di fare del nostro meglio per lavorare su alcuni aspetti tattici ben precisi, perché, del resto, l’obiettivo di questo percorso è quello di una crescita complessiva».

COORDINATE E FISCHIETTI Con palla a due alle ore 18 nella prima domenica di novembre il match sarà diretto da due fischietti irpini: Gabriele Daniele ad agire da primo con Antonio Alessio Della Sala a coadiuvarlo da secondo.

NEXT GEN Nel frattempo, il team sta iniziando anche la preparazione in vista del primo concentramento di Chianciano Terme e Chiusi che, a metà mese, vedrà le rossoblù affrontare Geas Sesto San Giovanni, Padova e Trieste per il girone bianco della Next Gen Under 19 femminile. Col team, complice anche la sosta dell’A1 femminile, saranno presenti anche Emma Giacchetti e Beatrice Ceré.

«Sfrutteremo la pausa della prima squadra per inserire anche loro in allenamento e definire gli ulteriori equilibri», spiega Altobelli.

In tal senso, la gara interna del 15 novembre con il fanalino di coda Stabia potrebbe essere variata a livello di collocazione.