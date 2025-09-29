News dal Molise

Duronia si tinge di rosa a sostegno della ricerca

Nel paese in provincia di Campobasso una camminata in collaborazione con AIRC per ricordare quanto sia importante la prevenzione, la ricerca e il sostegno reciproco a chi si trova a combattere contro il cancro

29 Settembre 2025

Nel mese di ottobre tutto il mondo si mobilita contro il cancro al seno, indossando il nastro rosa diventato negli anni il simbolo della prevenzione e della ricerca sul tumore più diffuso tra le donne. In questa occasione Fondazione AIRC unisce ricercatori, pazienti e sostenitori per affrontare insieme la sfida più grande: trovare cure sicure ed efficaci per le donne colpite dalle forme più aggressive. Per questo il nastro rosa di AIRC è diverso dagli altri: incompleto, come l’obiettivo che non è stato ancora pienamente raggiunto.

E per contribuire a raggiungere quell’obiettivo l’Associazione Pro Loco Duronia APS ha risposto all’appello e ha deciso di organizzare la “Camminata in Rosa” per sostenere la ricerca e sottolineare quanto sia importante la prevenzione.

L’appuntamento è per sabato 11 ottobre 2025 alle ore 15.30 in Piazza San Rocco da dove i partecipanti partiranno per una passeggiata non competitiva accessibile a tutti lungo le vie del paese con una tappa alla fonte Cannavine per poi tornare davanti al Municipio, che per l’occasione sarà illuminato di rosa per attirare l’attenzione e sottolineare l’importanza della causa. Un percorso di circa 4 km che accomuna tutti i duroniesi, e non solo, che amano passeggiare.

La Camminata è un momento non solo di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno della ricerca, ma anche di confronto e condivisione.

Un’iniziativa simbolica, ma piena di significato. Insieme, un passo dopo l’altro, per ricordare quanto sia importante la prevenzione, la ricerca e il sostegno reciproco a chi si trova a combattere contro il cancro.

E l’invito degli organizzatori è quello di indossare qualcosa di rosa, portare con sé la propria energia e camminare insieme per la prevenzione, per la cura e per la vita, perché insieme si può fare la differenza e sostenere la ricerca.

Per info e iscrizioni scrivere a prolocoduronia@gmail.com

