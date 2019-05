Educare al consumo attivo e responsabile: ‘Sottoilcosto’, la campagna di sensibilizzazione nazionale, arriva anche a Campobasso

La campagna ‘Sottoilcosto un Percorso da ConsumAttori’ arriva anche a Campobasso dal 6 al 17 maggio, presso il Terzo Spazio (ex scuola elementare CEP-SUD) in via Cirese, n.2 ed ospiterà la mostra interattiva per sensibilizzare gli studenti sui temi della sostenibilità e della responsabilità sociale di consumo.

L’iniziativa, che raggiungerà 16 città di 16 regioni italiane entro la fine dell’anno scolastico, rientra tra le attività previste per il progetto “ We Like, We Share, We Change, Percorsi di Educazione e Informazione al Consumo” realizzato da Movimento Consumatori e Cies Onlus.

Il percorso interattivo nelle scuole rappresenta la prima delle tre attività del progetto e vuole stimolare negli studenti, attraverso un’esperienza immersiva e molto realistica, l’attenzione al consumo responsabile e una maggiore consapevolezza sui processi di produzione/consumo/smaltimento. Composto da scenografie e situazioni teatrali, il percorso è stato progettato come un gioco di ruolo: gli studenti, guidati da 10 attori/animatori, avranno la possibilità di sperimentare la propria condizione di cittadino/consumatore e, passando attraverso tutte le attività produttive, potranno toccare con mano le origini dei prodotti e gli aspetti negativi legati alla loro produzione, allo scopo di favorire lo sviluppo di un atteggiamento critico e responsabile sui propri consumi.