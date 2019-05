‘Passeggiate’ nelle varie zone della città: al via il ‘Tour dei Quartieri’ del M5S

Il ‘Tour dei Quartieri’ a Campobasso è il meetup avviato dal Movimento 5 Stelle in vista delle prossime Amministrative. Il candidato sindaco Roberto Gravina ha scelto queste ‘passeggiate’ nelle varie zone della città, ricreando l’atmosfera dell’agorà e della discussione a tu per tu. In questo caso, e con il contatto diretto con i cittadini, il M5S potrà raccogliere le richieste e capire le problematiche di ogni singola zona del capoluogo.

Le passeggiate d’incontro hanno già coinvolto il quartiere C.E.P. e Colle dell’Orso. Qui di seguito il calendario dei prossimi quartieri da visitare:

7 MAGGIO 2019 ORE 17,30

Passeggiata nel quartiere Colle dell’Orso con Agorà finale presso il parco la Madonnella alle ore 19,00

9 MAGGIO 2019 ORE 17,30

Passeggiata nel quartiere San Giovanni con Agorà finale presso il parco Eduardo De Filippo (Parco S.Giovanni) alle ore 19,00

10 MAGGIO 2019 ORE 8,30

Passeggiata nel quartiere Sant’Antonio Abate Fontanavecchia con Agorà finale nei pressi della Chiesa Sant’Antonio Abate alle ore 10,00

11 MAGGIO 2019 ORE 8,30

Passeggiato nel centro storico con Agorà finale in Largo San Leonardo alle ore 10,00

13 MAGGIO 2019 ORE 17,30

Passeggiata nel quartiere Vazzieri con Agorà finale presso Parco Ungaretti alle ore 19,00

14 MAGGIO 2019 ORE 17,30

Passeggiata da Via Cardarelli a Parco dei Pini con Agorà finale in Parco dei Pini alle ore 19,00

16 MAGGIO 2019 ORE 17,30

Passeggiata dal Terminal Bus a Via Montegrappa con Agorà finale presso Piazza San Francesco alle ore 19,00

17 MAGGIO 2019 ORE 17,30

Passeggiata nella Frazione di Santo Stefano con Agorà finale in Piazza alle ore 19,00.

18 MAGGIO 2019 ORE 8,30

Passeggiata da Via P.di Piemonte (Pista ciclabile) a Via M.Bologna con Agorà finale presso la Chiesa di Sant’Antonio di Padova ore 10.00.