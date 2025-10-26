News dal Molise

Giuseppe Testa, ritiro nel momento dello start al ‘Rally di Como’

Malanni stagionali pesano sul driver cercese

Malanni stagionali che si sono fatti sentire con forza. Così il driver cercese figlio d’arte Giuseppe Testa ha concluso, ancora prima di iniziare e sin dalla pedana di partenza, la propria esperienza al ‘Rally Vilka d’Este, Aci Como’, evento giunto alla sua quarantaquattresima edizione.

Il pilota molisano – complice lo status influenzale – non aveva preso minimamente parte nemmeno allo shakedown.

«Dispiace chiudere la stagione in questa maniera, ma sinceramente era troppo forte la sensazione di malessere che avrebbe senz’altro influito sulla mia prova – le prime parole dall’area lariana del driver – ora cercherò di proiettarmi sul 2026 con l’obiettivo di riuscire a dare il massimo ed ottenere un risultato di maggior rilievo. Un grazie va al mio fido compagno di viaggio, ossia il navigatore Massimo Bizzocchi, a tutti i miei sponsor e, sul versante tecnico, alla Delta Rally, alla scuderia Mrc Sport, a Skoda per la vettura e a Pirelli per le gomme».

