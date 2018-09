Il 10 ottobre Di Maio a Campobasso per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Unimol

Il prossimo 10 ottobre sarà il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio a inaugurare l’anno accademico dell’Università degli Studi del Molise.

Il vice premier Di Maio, come aveva annunciato il rettore Gianmaria Palmieri al termine della riunione del Senato accademico, tornerà in Molise, regione molto frequentata dallo stesso durante la scorsa campagna elettorale.

La cerimonia si svolgerà nell’Aula Magna dell’Unimol a partire dalle ore 10 e la prolusione sarà affidata al professore Francesco Fimmanò, ordinario di Diritto commerciale.

Negli ultimi anni l’Università del Molise ha ospitato diversi protagonisti della vita istituzionale e sociale del Paese. Ultimo, in ordine temporale, l’ex premier Renzi che proprio nell’Aula Magna siglò insieme al governatore Frattura il Patto per il Molise. Da non dimenticare l’incontro che nella medesima aula tenne nel 2014 Papa Francesco, nel corso della sua visita a Campobasso.