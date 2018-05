Il Maggio dei Libri Sangiacomese, sabato 12 maggio incontro con Andrea Frediani

Sabato 12 maggio ci sarà il secondo appuntamento de “Il Maggio dei Libri Sangiacomese”, quarta edizione organizzata dall’associazione socio-culturale San Giacomo UnicaMente, che si svolgerà sul Belvedere del Colle (in caso di condizioni meteorologiche avverse l’evento si sposta nella sede dell’Associazione / ex sede Società Sportiva, nei pressi del Parco Comunale).

L’aperitivo letterario, previsto alle 18.00, avrà come ospite d’eccezione lo scrittore Andrea Frediani, per la prima volta in Molise a presentarci il suo ultimo romanzo storico “La Spia dei Borgia”, edito lo scorso 26 Aprile dalla Newton Compton.

Nato a Roma nel 1963, Andrea Frediani è consulente scientifico della rivista «Focus Wars» e ha collaborato con numerose riviste specializzate. Con la Newton Compton ha pubblicato diversi saggi e romanzi storici. Ha firmato la serie Gli invincibili, una quadrilogia dedicata ad Augusto e la serie Roma Caput Mundi, incentrata sulla controversa figura di Costantino. Le sue opere sono state tradotte in sette lingue.