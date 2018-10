Il rugby in rosa torna protagonista con le Ladies: allenamenti gratuiti per le ragazze interessate a conoscere questo sport

Gli Hammers dopo il debutto nei campionati under 16 e di C2 della scorsa settimana, continuano la loro opera di diffusione della passione della palla ovale su tutto il territorio, aprendo i loro allenamenti gratuitamente a tutte le ragazze interessate a scoprire questo nuovo mondo sportivo, i suoi principi, le sue passioni e le sue regole.

Infatti, le Ladies degli Hammers, il settore femminile condotto dalla dirigente Federica Felice e dal tecnico Antonio Gaeta coadiuvato da Giovanna Cece, sta allestendo le proprie rappresentative per partecipare ai tornei under 16, under 18 e seniores. Un impegno rinnovato e rilanciato su ben tre categorie, quello della società del presidente Suliani sul versante rosa della palla ovale, a dimostrazione di quanto si creda nel lavoro di promozione che si sta attuando da qualche mese soprattutto nelle scuole.

Per chi ha sempre pensato al rugby come a uno sport indirizzato solo ed esclusivamente agli uomini, le Ladies sono pronti a smentire ogni luogo comune, aprendo le porte del campo ex Romagnoli il martedì e il giovedì, dalle 17.00 alle 18.30, per prove gratuite d’allenamento rivolte a tutte le ragazze interessate a conoscere l’ambiente degli Hammers Rugby Campobasso.