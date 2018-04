Il sindaco di Campobasso: “Auguri di buon lavoro al neo presidente della Regione Donato Toma e all’intero Consiglio”

Riceviamo e pubblichiamo gli auguri di buon lavoro agli eletti della Region, da parte del sindaco di Campobasso, Antonio Battista.

“Auguri di buon lavoro al neo presidente della Regione Donato Toma. A lui e ai nuovi consiglieri i molisani hanno affidato la guida della nostra regione. Una guida non facile in un periodo altrettanto complicato. Come sindaco e presidente della Provincia di Campobasso conosco le difficoltà che gli amministratori incontrano sul loro cammino. Difficoltà che potranno essere superate con la passione e la competenza che gli eletti metteranno in campo per attuare il loro programma elettorale. Spero, anzi sono convinto, che con il governatore e la sua squadra possa continuare l’indispensabile e proficua collaborazione per dar vita a quella filiera istituzionale che permette di raggiungere, prima e meglio, gli obiettivi comuni”.