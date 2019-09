Largo San Leonardo, commercianti in prima linea per la rivalorizzazione del borgo

Moda, balli, sapori del borgo, ma sopratutto tanto divertimento in Largo San Leonardo. Anche per quest’anno numerosi sono stati i commercianti che si sono lasciati trascinare dall’entusiasmo di Maria Cerio e Giuliana Mancini, titolari di Immagine Boutique che, per la seconda volta, hanno voluto riproporre la manifestazione con cui la moda ha fatto tappa nella suggestiva cornice del borgo antico di Campobasso.

Per la sfilata di ieri sera, 20 settembre, un lavoro corale reso possibile dall’impegno di tutti coloro che hanno voluto firmare un evento che ha saputo divertire i presenti.

A scendere le scale della chiesa di San Leonardo non solo modelle e modelli, ma anche tanti clienti che, con disinvolutra e un pizzico di ironia, sono state protagonisti di quella moda giornaliera con cui quotidianamente, donne e uomini, vogliono sentirsi a proprio agio.

‘Modello per una sera’ anche l’ex consigliere regionale Nico Ioffredi che ha simpaticamente accettato l’invito a partecipare a una manifestazione pensata per rivalorizzare il borgo.

Coccole preparatorie alla sfilata anche per i clienti, donne e uomini, le cui acconciature sono state curate da Karisma parrucchieri, mentre il trucco è stato realizzato dai titolari del centro estetico Zenzero Urban spa. Abiti poi impreziositi dagli occhiali dell’ottica Ballanti e da gioielli Khalaf.

Su via Cannavina, inoltre, la possibilità di gustare piatti tipici della tradizione campobassana.

A intervenire alla manifestazione, inserita all’interno del cartellone di eventi promossi da Palazzo San Giorgio, il sindaco Gravina e l’assessore Felice che hanno voluto ringraziare i commercianti che si sono adoperati per Campobasso

“Chi persegue questo obiettivo con passione – hanno detto – andrà sempre il sostegno e il ringraziamento della nostra amministrazione e dell’intera città.”

Infine, a chiudere la serata l’allegria della pizzica salentina, con l’esibizione a cura di Molise Radici.