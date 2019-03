Lavori a un palazzo, nel fine settimana modifiche alla circolazione di via Tiberio

In occasione di alcuni lavori da effettuare in un fabbricato di via San Lorenzo, per i prossimi giorni sono previste alcune modifiche alla circolazione di via Tiberio.

Nello specifico, da Palazzo San Giorgio rendono noto che:

dalle ore 14.00 del 16.03.2019 fino alle ore 7.00 del 17.03.2019 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 del 17.03.2019, ci sarà il senso unico alternato prospiciente lo stabile in questione.

dalle ore 7.00 alle ore 14.00 del 17.03.2019 via Tiberio sarà chiusa al traffico.

Per l’occasione la circolazione sarà resa a senso unico alternato, con installazione di semafori mobili e movieri a cura della ditta esecutrice.