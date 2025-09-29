News dal Molise

Multisport: una nuova avventura con il CIP Molise

l Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Molise è pronto a lanciare una nuova e entusiasmante iniziativa: Multisport, un campus regionale residenziale interamente dedicato allo sport paralimpico. L’evento si svolgerà dal 31 ottobre al 2 novembre 2025 e offrirà a tutti i partecipanti l’opportunità di cimentarsi in un’ampia varietà di discipline sportive, scoprendo passioni e talenti.

Il campus è completamente gratuito e si rivolge a potenziali atleti con disabilità fisica, visiva e intellettivo-relazionale di età compresa tra i 6 e i 50 anni. Dieci i posti disponibili.

Le attività si svolgeranno in due sedi: presso l’impianto sportivo di Castelpetroso e alla Piscina Scuola Isernia Nuoto di Isernia

Come partecipare?

Per prendere parte a questa avventura, è necessario presentare la propria candidatura online. Le domande possono essere inviate dalle ore 09:00 del 25 settembre 2025 alle ore 12:00 del 13 ottobre 2025.

Bisogna collegarsi al sito www.servizicip.it, registrarsi sulla piattaforma se non si è ancora in possesso di un account ed individuare e selezionare l’iniziativa “Campus Estivo Regionale Multisport” tra quelle disponibili.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, è possibile contattare il CIP Molise tramite email all’indirizzo molise@comitatoparalimpico.it o telefonicamente al numero 333-7990134, o ancora cliccando su: https://www.comitatoparalimpico.it/comunicazione/attivita/notizie/item/multisport.html

Una straordinaria occasione per scoprire il mondo dello sport paralimpico e vivere tre giorni all’insegna del divertimento e della crescita personale e personale da non perdere!

