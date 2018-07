Nuove regole sulla privacy e adempimenti per le imprese, lunedì l’incontro promosso dall’Atic

Lunedì 23 luglio a partire dalle 14.30, l’Atic, Associazione Tutela Imprese e Consumatori promuove presso la sede della Trend, in via Facchinetti 3 a Campobasso, l’incontro sul GDPR e le nuove norme di protezione dati.

Come cambia il concetto di privacy, cosa devono fare le aziende e i liberi professionisti: a queste e a tante altre domande risponderà l’iniziativa in programma per l’inizio della prossima settimana.

L’evento, moderato dal presidente Atic Italia, Antonio Pietrarca, vedrà la partecipazione di Antonello Iannicello, vice presidente Atic, degli avvocati Giuseppe Biscardi e Gianluca Piscolla. Se Biscardi farà il punto sul nuovo quadro normativo di riferimento, sugli effetti dei processi aziendali e sulle relazioni con il modello organizzativo introdotto dal Dlgs numero 231 del 2001, a Pescolla toccherà occuparsi del concetto di privacy nel mondo del lavoro, nonché illustrare tutti quelli che sono gli adempimenti necessari per le imprese.

A seguire l’intervento di Roberto Moffa, consulente informatico che si soffermerà nel dettaglio sulla sicurezza informatica, nonché sull’importanza del backup e l’archiviazione dei dati, concludendo con il concetto e la rilevanza che nel nuovo panorama assume la crittografia.