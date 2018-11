Oney Tapia a Campobasso: sabato 10 novembre l’atleta paralimpico incontrerà studenti e federazioni sportive

Sabato 10 novembre 2018 Oney Tapia sarà a Campobasso per raccontare il suo percorso di rinascita dall’infortunio come uomo ed atleta e presentare il suo libro: ‘Più forte del buio. Niente può fermare i sogni’.

Due gli appuntamenti in agenda del campione paralimpico: la mattina dalle 10:30 al Centro Sportivo Scolastico in via Trivisonno (discesa ex stadio Romagnoli) incontrerà gli studenti del “Pertini” per condividere la sua esperienza e gli ultimi successi sportivi; il pomeriggio dalle ore 16:00, nella sede del Coni in via Carducci 4/M per la presentazione del libro alle massime autorità sportive ed istituzionali della Regione Molise.

L’atleta di origine cubana, noto agli spettatori del piccolo schermo anche per aver partecipato al talent show Ballando con le stelle, dopo l’oro nel lancio del disco agli Europei di Grosseto e l’argento ai Giochi Paralimipi di Rio de Janeiro nel 2016, ha conquistato nel mese di agosto agli Europei di Berlino l’oro nel getto del peso (12,48 metri) e l’oro nel lancio del disco, stabilendo anche il record mondiale (46,07 metri).

Oney Tapia, testimonial della campagna informativa Inail sul reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro per i casi di nuova occupazione, ha anche prestato il suo volto e la sua voce per sostenere il lancio dei corsi di formazione Fispes per guide sportive di Atletica leggera paralimpica dedicate ad atleti non vedenti ed ipovedenti.

L’evento, organizzato dal Cip Molise in collaborazione con il Coni Molise e il patrocinio del Miur – Ufficio Scolastico Regionale del Molise, sarà l’occasione per conoscere meglio uno dei più apprezzati atleti paralimpici italiani ed internazionali, ma anche un uomo capace di trasmettere forza e coraggio per superare gli ostacoli, le barriere fisiche e quelle culturali.