Open Day: il Pilla presenta le Avanguardie Educative

Tutto pronto all’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore ‘Leopoldo Pilla’ di Campobasso per l’Open Day. L’appuntamento è in programma per domenica 16 dicembre, sia nella sede di via Veneto, che ospita l’Istituto Tecnico Economico e l’Istituto Tecnico Ambiente e Territorio, sia in viale Manzoni, sede dell’Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale.

Per tutta la giornata di domenica, dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00, la scuola avrà modo di presentare l’offerta formativa relativa ai diversi indirizzi scolastici.

L’attenzione sarà rivolta al racconto degli studenti che, insieme ai loro docenti, potranno riportare la loro esperienza all’interno della scuola. A loro sarà poi affidato il compito di presentare le ‘Avanguardie Educative’.

Dallo scorso mese di settembre al Pilla, infatti, grazie alle Avanguardie Educative, gli ambienti scolastici sono stati destrutturati in virtù di una didattica flessibile che ha rivoluzionato il tradizionale modo di intendere l’aula scolastica.

Ogni aula è stata così allestita per una specifica disciplina, trasformandosi di fatto in un laboratorio all’interno del quale i cinque sensi sono stimolati anche solo dagli arredi e dalle suppellettili di quell’ambiente.

In questa nuova visione le aule sono state assegnate in funzione delle discipline e sono state riprogettate e allestite con un setting funzionale alle specificità della disciplina stessa. Il docente non ha più a disposizione un ambiente indifferenziato da condividere con i colleghi di altre materie, ma può personalizzare il proprio spazio di lavoro adeguandolo a una didattica attiva di tipo laboratoriale, predisponendo arredi, materiali, libri, strumentazioni, device tecnologici, software, ecc.

La specializzazione del setting d’aula ha comportato, quindi, l’assegnazione dell’aula laboratorio al docente e non più alla classe.

Il movimento ‘Avanguardie educative’ propone infatti ‘Aule laboratorio disciplinari’ come una delle idee innovative volte a promuovere una trasformazione del modello tradizionale di fare scuola.