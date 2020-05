Open Week, UniMol sul web, al via la settimana di orientamento online. Vicini subito: l’invito a maturandi, aspiranti matricole, famiglie, scuole e docenti

Open Week UniMol è la settimana di programmazione YouTube che, dall’11 al 15 maggio, l’Università degli Studi del Molise ha pensato per far conoscere i corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico, i servizi offerti agli studenti, le strutture universitarie e le opportunità di periodi di studio e specializzazione all’estero.

Una riformulazione in chiave telematica dei percorsi di orientamento per permettere agli studenti, alle famiglie e agli Istituti scolastici di scoprire l’offerta formativa dell’Università: un altro modo di essere Vicini subito, in attesa di poter vivere l’Università insieme.

L’Università degli Studi del Molise si trasferisce sul web, con dirette, video di presentazioni, gallerie fotografiche e depliant informativi, sui principali social network per presentare ognuno dei 32 corsi di laurea illustrando i piani di studio, gli sbocchi professionali, i servizi offerti, gli accordi di collaborazione con università, istituzioni ed enti di ricerca esteri, le opportunità e le politiche di diritto allo studio, le agevolazioni economiche, le borse di studio, le sedi, i poli didattici, i laboratori, le strutture e le residenze universitarie, le tante proposte di stage e tirocini.

L’appuntamento con #OpenWeekUniMol è dall’ 11 al 15 maggio: per una settimana sarà possibile assistere a eventi giornalieri, alle 12.00, alle 15.30 e alle 17.00. Alle 19.30 la sessione dedicata a “Rispondiamo alle domande”

Si parte con la giornata di apertura, domani, lunedì 11 maggio, alle ore 12.00 con la diretta live in streaming, e sui canali social, YouTube e Facebook, del Rettore, Prof. Luca Brunese, per sugli aspetti generali e sulle strategie e prospettive future dell’Ateneo.

A seguire, sempre live, il videomessaggio di presentazione “Perchè UniMol” a cura dei Delegati all’orientamento e ai rapporti con la scuola, sulla offerta formativa e sui singoli corsi di studi, ed in merito ad una scelta consapevole in rapporto alle opportunità di studio ed alla qualità dei nostri servizi;

Alla 12.30 il video saluto del Presidente del Consiglio degli Studenti a tutti, in particolare alle prossime e future matricole di UniMol. Sarà inoltre visionabile il video con alcuni dati, un tour delle Strutture, del Campus universitario, comprese le Residenze studentesche, dei Laboratori, Biblioteche e PalaUniMol

Non è tutto: giovedì 14 maggio il momento dedicato alle Famiglie, l’Open Day Rettore – Famiglie.

Nel pomeriggio, a partire dalle 17.00, la speciale sessione Parla con noi, il Rettore, Luca Brunese, insieme con altri Docenti e Personale amministrativo, si renderà disponibile a rispondere in diretta alle domande per approfondimenti, richieste e curiosità.

Un’iniziativa pensata per permettere un contatto diretto di Studentesse, Studenti e Famiglie con il Rettore, Docenti e Personale e creare un’occasione per un confronto in vista della scelta universitaria, attraverso un altro modo di essere Vicini subito, in attesa di poter vivere l’Università insieme.

Dal pomeriggio di lunedì 11 e sino al 15 maggio, il calendario e il programma di presentazioni dei video per far conoscere, direttamente dalla voce dei docenti, dei testimonial e dei laureati inseriti nel mondo del lavoro e delle professioni, i corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico, i servizi offerti agli studenti, le strutture universitarie e le opportunità di periodi di studio e specializzazione all’estero.

Rivedi la playlist delle presentazioni già concluse è la scelta di lasciare la programmazione dei video per chi non ha potuto partecipare alla diretta o vorrà approfondire e riascoltare il corso di laurea d’interesse.