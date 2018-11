Palestra Ipia, firmato il contratto per l’ultima tranche di lavori

Firmato oggi, giovedì 8 novembre 2018, il contratto per ultimare la palestra dell’Ipia. Si tratta dell’ultima tranche di lavori per il completamento funzionale edilizio, adeguamento, integrazione impiantistica e messa in sicurezza antincendio della struttura di via San Giovanni.

Lavori finanziati con un mutuo della Cassa Depositi e Prestiti. A vincere la gara d’appalto è stata l’impresa Gemit Impianti Srl con sede a Venosa (Pz). L’importo per l’opera e di 307.648,70 euro, di cui 297.009,44 offerti in sede di gara al netto del ribasso del 27,989% e 10.639,26 euro per oneri della sicurezza, oltre Iva.

“Con questi lavori completeremo l’edificio, che diventerà molto più di una palestra per la scuola – queste le parole del presidente della Provincia Antonio Battista – ma un vero palazzetto dello sport che potrà essere utilizzato dall’intero quartiere, ma anche da tutta la città per importanti eventi sportivi, sociali e comunque di aggregazione che faranno crescere la nostra comunità. Un ringraziamento alla struttura della Provincia per il lavoro che hanno portato avanti”.