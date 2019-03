Pallacanestro, per la Coppa Italia A2 femminile a Campobasso strade chiuse e limitazioni al traffico veicolare

A Campobasso, in occasione della Coppa Italia pallacanestro di serie A2 femminile, la circolazione veicolare subirà delle modifiche.

Nel dettaglio:

Nei giorni 21, 22, 23 e 24 marzo 2019 il Comune ha predisposto il divieto di sosta, a partire dalle 14,00 e fino al termine della manifestazione in Piazza Vittorio Emanuele, il tratto compreso tra la Chiesa della Libera all’incrocio Viale Elena,

Sempre nei giorni 21,22,23 e 24 marzo 2019, e sempre dalle ore 14,00 fino al termine della manifestazione via De Attellis sarà chiusa al traffico.

Dalle ore 7,00 del 21 Marzo 2019 e fino alle ore 24,00 del 24 marzo, bisognerà, invece, rispettare il divieto di sosta dei veicoli in via Svevo, area sottostante il Palazzetto dello Sport. L’area in questione sarà, infatti, riservata agli autobus delle squadre impegnate nelle partite.